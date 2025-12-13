Жители Химок вошли в число лучших спортсменов и учителей Подмосковья

На традиционном балу школьного спорта, прошедшем в Подмосковье, собрались более 300 участников из 27 округов региона. В рамках торжественной церемонии были награждены победители и призеры ключевых физкультурно-спортивных мероприятий 2025 года. Среди лауреатов оказались и педагоги физической культуры из Химок.

В числе награжденных учитель физкультуры школы № 29 Александра Пономарева и ученик Максим Тихонов стали лауреатами акции «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам» в категории «Спортивный репортаж», директор школы «Лига первых» Марианна Полякова и ее команда заняли второе место в региональном этапе «Президентских состязаний».

Команда школы «Триумф» также заняла второе место на региональных соревнованиях «ГТО — командный зачет», а учитель физкультуры из школы «Триумф» Лариса Марусяк была отмечена благодарностью за высокий профессионализм и вклад в развитие школьного спорта в области.

Руководитель ШСК «СССР» Химкинского лицея Альфия Денисова стала победителем регионального этапа всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной работы среди школьных спортивных клубов в номинации «Спортивный резерв».

Директор школы № 29 Наталья Каныгина подчеркнула важность созданной в их учебном заведении сильной спортивной базы и отметила, что успехи учеников — это заслуга их наставников, таких как Александра Пономарева.

Всего было награждено 200 лучших педагогов, а для участников были организованы интересные тематические мастер-классы.

Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов отметил, что благодаря таланту и усилиям преподавателей Химки по праву считаются спортивной столицей Подмосковья, что подтверждается высокими результатами на региональном уровне.