Жители Химок смогут выбрать проект благоустройства Барашкинского пруда

Ранее в Химках прошло голосование за благоустройство общественных пространств. Большинством голосов жителей было принято решение, что именно традиционное место отдыха Барашкинский пруд должно быть обновлено. Заседание внеочередной фракции состоялось для того, чтобы рассмотреть, как учитывается в этом вопросе мнение химчан.

«Сейчас мы вышли в контракт по корректировке имеющейся проектной документации. До 15 августа текущего года все документы отправим в экспертный совет Министерства благоустройства Московской области. Сразу после согласования — приступаем к конкурентным процедурам по проведению работ, которые должны завершиться до 1 сентября 2026 года», — сказал заместитель главы Химок по вопросам благоустройства Василий Косолапов.

Высказать свое мнение и пожелания можно в специальном опросе. Голосование продлится до 2 августа 2025 года.

«Мы активно собирали наказы избирателей, когда шли участвовать в выборах. И сегодня мы также активно должны отстаивать интересы горожан нашего округа. Именно поэтому мы сегодня собрались здесь. Все пожелания по благоустройству будут переданы сотрудникам профильного ведомства. И я искренне надеюсь, что всё обещанное Василием Михайловичем будет исполнено в срок», — прокомментировал заместитель председателя Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.