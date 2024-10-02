Жители Химок смогут пройти бесплатный онкоскрининг 5 октября

Жители Химок 5 октября смогут принять участие в медицинской акции, направленной на выявление рака. Комплексный прием смогут посетить все граждане старше 18 лет.

Программа диагностики включает лабораторные экспресс-тесты, флюорографию, маммографию и УЗИ молочных желез, осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа и автофлюорисцентную стоматоскопию.

Дети, которые придут с родителями, смогут поучаствовать в веселых развивающих играх и мастер-классах с аниматорами.

Подобные обследования врачи рекомендуют проходить регулярно. Вовремя начатое лечение повышает шансы на успешное выздоровление.

Прием жителей проведут 5 октября с 10:00 до 15:00 в пресс-центре «Арена Химки» по адресу: Кирова, 24 (Вход через КПП № 1). При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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