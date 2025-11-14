Жители Химок смогут присоединиться к Международному форуму гражданской помощи

Жителей Химок приглашают принять участие в Международном форуме гражданской помощи, который пройдет в Москве со 2 по 5 декабря. Мероприятие приурочено к Международному дню добровольца.

Международный форум гражданской помощи предлагает насыщенную программу: от сбора гуманитарных грузов до реализации личных социальных проектов, общения с волонтерами и признанными экспертами.

В его рамках запланирована целая «Неделя добра» с тематическими концертами, познавательными лекциями, творческими мастерскими и благотворительными акциями на площадках парков и музеев Москвы.

Ярким событием станет церемония награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ и конкурса «Волонтер года». Участники форума получат уникальную возможность пообщаться с волонтерами, ветеранами СВО и экспертами из некоммерческого сектора, органов власти и бизнеса.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на официальном сайте до 20 ноября. Мероприятие пройдет в Москве со 2 по 5 декабря и станет площадкой для объединения людей, стремящихся менять мир к лучшему.