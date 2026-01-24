Жители Химок смогут принять участие в вокальном конкурсе

В Химках стартует городской вокальный конкурс «Я пою!», который станет площадкой для творческой самореализации и диалога поколений. Участники смогут выступить на профессиональной сцене в двух номинациях: соло и ансамбль малой формы, разделенных на три возрастные категории.

Конкурс, по словам лидера Движения общественной поддержки Екатерины Калюжной, призван объединить всех: «Музыка объединяет, а конкурс „Я пою!“ становится площадкой для диалога поколений. Здесь и малыши, и взрослые смогут поделиться своим талантом. Две номинации, три возрастные категории — каждый найдет свою нишу». Свои выступления представят участники в возрасте от 3 до 5 лет («Вне конкурса»), от 6 до 17 лет («Молодые дарования») и от 18 лет и старше («Творческие виртуозы»).

Для участия необходимо до 2 марта отправить заявку и согласие на обработку персональных данных на электронную почту: khimki-mk@mail.ru. Финальные выступления и определение победителей пройдут в выставочном комплексе «Артишок», расположенном в парке Толстого на Ленинском проспекте.



