Жители Химок смогут принять участие в предварительном голосовании с 25 мая

С 25 по 31 мая в Подмосковье состоится предварительное голосование партии «Единая Россия». Жители Химок старше 18 лет смогут определить кандидатов, которые представят партию на сентябрьских выборах в Государственную думу, Московскую областную думу и муниципальный совет.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU с подтверждением через портал Госуслуг. Процедура занимает несколько минут. На сайте также можно ознакомиться с биографиями кандидатов, их программами и видеопрезентациями.

«Предварительное голосование — реальная возможность для жителей напрямую повлиять на формирование команды, которая будет представлять интересы округа и региона. Важно, что процедура открытая и конкурентная: участвуют как опытные специалисты, так и новые лица из разных сфер. Именно активность жителей делает этот процесс по-настоящему значимым», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

В Химках на участие в предварительном голосовании заявилось более 150 кандидатов. Среди них — представители бизнеса, промышленности, социальной сферы, врачи, педагоги, молодые общественники, а также ветераны специальной военной операции.

На сегодняшний день в качестве избирателей в Подмосковье уже зарегистрировались более 26,5 тысячи человек. Организаторы отмечают высокий интерес жителей к процедуре и удобство электронного формата.

«Сегодня особенно важно, чтобы жители не оставались в стороне и принимали участие в выборе будущей команды депутатов. Электронный формат делает процедуру максимально доступной, а каждый голос действительно имеет значение», — поделилась жительница Химок Татьяна Панфилова.

Регистрация избирателей продолжится до 29 мая. Все данные участников и тайна голосования надежно защищены, а за прозрачностью процедуры следит организационный комитет с участием общественников, представителей различных сфер и средств массовой информации.