Жители Химок смогут принять участие в конкурсе молодежных проектов

Жители Химок в возрасте от 14 до 35 лет могут представить собственные идеи в конкурсе на получение финансирования. Участникам предлагается создать проект, направленный на развитие социальной, культурной или образовательной среды.

В рамках поручения Правительства России стартовал ежегодный конкурс «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты». Он предоставляет возможность молодым людям реализовать инициативы, направленные на важные общественные задачи.

Проекты могут быть посвящены развитию молодежного туризма, продвижению спорта, экологическому просвещению, сохранению исторической памяти, организации занятости молодежи, а также созданию культурно-образовательных инициатив. Каждый участник может представить только один проект. Выделенные средства можно использовать исключительно на реализацию заявленной идеи.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации, а также молодежь из Донецкой и Луганской Народных Республик в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс проходит с 1 июня по 24 августа, а подать заявку можно до 30 июня. Обязательным условием является видеопрезентация, в которой автор лично расскажет о своем проекте.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте: http://fadm.gov.ru.