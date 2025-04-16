Жители Химок смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате

Жителям Химок предлагают присоединиться ко всероссийской масштабной патриотической акции «Бессмертный полк — 2025». Традиционное мероприятие в этом году пройдет в онлайн-формате.

Цель акции — напомнить нынешнему поколению живущих о подвигах и героизме солдат в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, мероприятие прививает уважение к прошлому страны.

Принять участие легко: достаточно заполнить анкету с информацией о жизни и боевом пути родных и близких, рассказав об их подвигах. Историю необходимо загрузить на сайт акции в период с 23 апреля по 6 мая.

Каждый желающий может рассказать о судьбе солдата или труженика тыла, блокадного Ленинграда и ребенка войны.

Напомним, что к празднику 80-летия Победы в Химках «Бессмертный полк» проведут также в общественном транспорте. Изображения героев войны появятся в салонах автобусов.