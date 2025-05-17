Жители Химок смогут поучаствовать в акции «Выбираю чистый воздух»

Жители Химок смогут присоединиться ко всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Она стартует 17 мая во всех городах.

Цель акции — выбрать альтернативный источник передвижения взамен транспорта на бензине — автомобили с электродвигателем, велосипеды или ролики. Затем необходимо опубликовать фотографию с прогулки с хештегом #выбираючистыйвоздух, указать количество участников и пройденное расстояние.

Акция создана для того, чтобы предотвратить количество вредных выбросов в атмосферу. Подробности можно узнать на сайте. Также 17 мая можно присоединиться к торжественному старту онлайн. Прямая трансляция будет доступна в сообществе «Чистый воздух» ВКонтакте.

Акция завершится 7 сентября в День чистого воздуха для голубого неба. Города-победители и самые активные участники получат ценные подарки.

Ежегодно акция «Выбираю чистый воздух» объединяет миллионы россиян, которые проводят время с пользой. В 2024 году в ее рамках преодолели более 500 миллионов километров и предотвратили 105 тысяч тонн выбросов.