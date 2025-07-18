Жители Химок смогут получать квитанции за ЖКУ в электронном виде

Жители городского округа Химки могут отказаться от бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги. Теперь они доступны в электронном виде на портале «Госуслуги».

Подключить услугу несложно: необходимо зайти на региональный портал «Госуслуги», нажать «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие. Квитанции в электронном формате поступят собственникам жилья начиная со следующего месяца.

Реализует проект Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Принять в нем участие могут владельцы квартиры и те, кто занимает ее по договору социального найма. Главное, что стоит учесть: лицевой счет должен быть на весь перечень услуг от «МосОблЕИРЦ».

Отметим, что изменить способ получения платежек можно каждый месяц с 1 по 19 число.