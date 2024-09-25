Жители Химок сдали более 20 килограммов яблок и бахчевых на переработку

Экологическая акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку!» проходит в Химках. Жители совместно с депутатами, активистами и общественниками сдали более 20 килограммов яблок и бахчи в пункт сбора на площадке «Мегабак» по адресу: улица Машинцева, дом 9.

Акция проходит по инициативе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Сдать яблоки и бахчевые в экопункты можно до конца сентября. Площадка «Мегабак» работает в графике с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, а также в субботу с 10:00 до 17:00.

«Основная задача акции — минимизировать численность сезонных пищевых отходов на территориях контейнерных площадок и не допускать образование несанкционированных навалов мусора. Пригодное вторсырье отправится на корм животным и на удобрения для фермеров», — сказал заместитель главы Химок Денис Юрков.

Ранее развитие сети пунктов приема отходов обсудили в ходе еженедельного заседания регионального правительства с главами муниципалитетов под руководством губернатора Андрея Воробьева.

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