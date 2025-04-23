Жители Химок проголосуют за объекты благоустройства в городском округе

В Химках стартовало голосование за объекты, которые преобразятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Принять участие в выборе может каждый житель старше 14 лет.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства началось на федеральной платформе. Жителям Химок предлагают выбрать одну из четырех общественных территорий, которая будет приведена в порядок в следующем году.

В списке — городской парк «Дубки» в Новых Химках, сквер «Минутка» на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Строителей, сквер «Искра» на улице Лавочкина и «Дубовая роща» в Левобережном районе.

Выразить свое мнение нужно до 12 июня. Проголосовать можно как онлайн — с компьютера или телефона, так и в отделениях МФЦ, где сотрудники окажут помощь.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и направлен на создание удобного и комфортного городского пространства.