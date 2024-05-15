Жители Химок прочитали в библиотеках около 140 тысяч книг весной | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 15:49 Жители Химок прочитали в библиотеках около 140 тысяч книг весной Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360 в

Жители городского округа Химки взяли в библиотеках свыше 139 тысяч книг с начала весны. Особой популярностью пользуется классическая литература, детективы и публицистика.

Чаще всего читатели берут литературу в Центральной детской библиотеке: почти 28 тысяч книг с начала весны. Чтение пользуется особой популярностью среди детей дошкольного возраста, подростков и пожилых людей.

Реклама

«Особенно приятно осознавать, что местная молодежь интересуется чтением и черпает для себя полезную информацию из книг. Надеюсь, эта тенденция с каждым годом будет развиваться все сильнее, и нас будет окружать множество читающих людей!» — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».