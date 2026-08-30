Жители Химок привели в порядок береговую линию канала имени Москвы

В парке имени Л. Н. Толстого в Химках прошел масштабный субботник на береговой линии канала имени Москвы. Участники экологической акции собрали мусор, очистили территорию от водорослей и привели в порядок места отдыха жителей.

Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Единая Россия» «Чистая страна». Берег канала имени Москвы — одна из популярных прогулочных зон Химок: здесь жители гуляют с детьми, занимаются скандинавской ходьбой и отдыхают у воды.

В уборке приняли участие представители «Единой России», активисты «Молодой Гвардии» и неравнодушные жители округа. Участники очистили прибрежную территорию от бытового мусора, а также убрали водоросли, которые после волн оказались на берегу.

Особое внимание уделили участкам возле пешеходных дорожек и лавочек — местам, которыми ежедневно пользуются отдыхающие.

«Забота о городе начинается с личного участия. Спасибо каждому, кто пришел, взял в руки перчатки и сделал пространство вокруг лучше. Такие субботники — это не про разовую уборку, а про общую ответственность за наш город. Важно, что в таких акциях участвуют и молодежь, и взрослые — именно в этом и есть сила нашего сообщества», — подчеркнула депутат Химок, член комиссии по вопросам строительства, землепользования и экологии Наталья Каныгина.

Партийный проект «Чистая страна» реализуется с 2019 года и направлен на вовлечение жителей в экологические инициативы: субботники, акции по озеленению, раздельный сбор отходов и просветительские мероприятия.