Жители Химок присоединятся к патриотическому забегу в Наро-Фоминске 10 мая

Традиционный патриотический забег для молодежи Подмосковья «Наследники Победы» состоится в Наро-Фоминске 10 мая. Принять участие в нем приглашают всех желающих жителей Химок и других округов региона в возрасте от 18 до 35 лет.

Помимо забега, марафонцев ждет полевая кухня с горячим питанием, оборудованные зоны для отдыха и развлечений. Участники продемонстрируют силу и выносливость, а также вдохновятся атмосферой праздника и патриотическим духом.

До места проведения мероприятия организовали трансфер. Регистрация пройдет с 09:30 до 10:40, затем состоится массовая разминка и торжественное открытие забега. Команды стартуют в 11:00, а уже в 15:00 наградят победителей.

Для участия необходимо отправить данные организатору забега. Все подробности опубликованы в телеграм-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.