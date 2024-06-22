Жители Химок присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти»

Жители городского округа Химки приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». В этот день сотни свечей зажгли в сквере имени Марии Рубцовой в память о героях Великой Отечественной войны.

Акция собрала не только обычных жителей города, но и активистов молодежных движений, таких как «Молодая гвардия» и «Единая Россия», а также муниципальных депутатов.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин подчеркнул, что свечи не просто символ памяти, а обещание помнить и чтить тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Они символизируют вечную благодарность поколений героям, стоявшим на защите родины.

Помимо сквера имени Марии Рубцовой, событие прошло и в парке «Дубки», где химчане также собрались, чтобы почтить память воинов.

Отметим, что мероприятия, подобные «Свече памяти», проводятся по всей России, чтобы напоминать о необходимости сохранения исторической памяти и передачи ее следующим поколениям.

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