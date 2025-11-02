Жители Химок приняли участие в праздновании Дня сельского старосты

В Подмосковье отметили День сельского старосты. В одном зале собрали самых активных, настоящих лидеров, которые превращают комфортную жизнь в деревне в реальность. Среди гостей — Екатерина Лельникова из поселения Луневское в Химках.

Сельские старосты — это люди, которые помогают местным жителям быть услышанными. Екатерина Лельникова, заместитель старосты деревни Исаково, — обычная жительница, которая просто не смогла оставаться в стороне.

«Работаем с вопросами по ремонту асфальта, приведению в порядок памятника Великой Отечественной войны, замене детской площадки в деревне, установка знаков и разметки на центральном въезде в деревню», — поделилась Екатерина Лелькина.