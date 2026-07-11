Жители Химок примут участие во всероссийской туристической премии

До 15 июля открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие», победители которой получат сертификаты на туристические поездки в 2027 году. Цель конкурса — поддержать проекты и организации, которые через путешествия формируют гражданскую идентичность и вдохновляют на служение обществу.

В нынешнем сезоне учреждены восемь основных номинаций, среди которых «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем регион» и «Больше, чем медиа», а также три специальные — «Наследие», «Доступность» и «Единение». Особый акцент сделан на номинации «Больше, чем регион»: по ее итогам будет составлен рейтинг субъектов РФ, наиболее активно развивающих молодежный туризм и воспитательную функцию путешествий.

Конкурсный отбор проходит в два этапа — дистанционный и очный. Все финалисты получат дипломы, а победители — награды и сертификаты на туристическую поездку. Обладателей Гран-при определит экспертное жюри.

Программа реализуется Росмолодежью в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В прошлом году было подано более 7 700 заявок из 89 регионов, к оценке привлекли свыше 450 экспертов, а церемония награждения собрала более 600 финалистов, гостей и партнеров.

Подробности и форма заявки доступны на официальном сайте: https://premia.morethantrip.ru/. Прием заявок завершается 15 июля.