Жители Химок примут участие в музыкальном флешмобе к 9 Мая | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 16:51 Жители Химок примут участие в музыкальном флешмобе к 9 Мая Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Флешмоб «Одна на всех Победа» пройдет среди жителей Химок до 9 Мая. Поучаствовать в нем может любой пользователь Сети. Для этого достаточно записать короткое видео с песней на военную тематику.

Участникам акции необходимо исполнить композицию «Нам нужна одна победа», записать минутный ролик в хорошем качестве и загрузить его в любую доступную социальную сеть с хештегами #ОднаНаВсехПобедаХимки #ПесняПобеды.

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«Песни военных лет давно стали народными для нескольких поколений россиян. Стоит пропеть одну строчку, как куплет подхватят все присутствующие, вне зависимости от возраста. Эта акция призвана объединить поколения и подчеркнуть значимость Дня Победы для всех жителей нашей страны», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Напомним, что 8 мая в округе пройдет акция «Поющие дворы». Концертная программа будет включать в себя выступления выездной агитбригады во дворах ветеранов. Прозвучат песни военных лет. Химчане также могут до 10 мая поучаствовать в «Окнах Победы» и украсить свои квартиры рисунками и наклейками на праздничную тематику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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