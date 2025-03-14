Жители Химок примут участие в международной акции «Диктант Победы»

Международную патриотическую акцию «Диктант Победы» проведут в Химках 25 апреля. Мероприятие посвятят 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Подготовиться к экзамену можно на специально разработанных платформах или самостоятельно. Диктант включает задания на разнообразные темы.

Кроме того, перед сдачей патриотического теста жителям предлагают поучаствовать в тематических мероприятиях: автопробегах, фотовыставках и викторинах от школьных музеев. Все они призваны посвятить гостей в интересные исторические факты о спортсменах, деятелях культуры и ключевых фигурах различных эпох.

«Подобные проекты помогают воспитывать уважение к историческому наследию нашей страны и формируют у молодежи чувство гордости за подвиги предков», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Принять участие в «Диктанте Победы» может каждый желающий. Пробные тесты доступны по ссылке.