Жители Химок примут участие в фестивале «Таврида.Арт» в Крыму

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Юные жители Химок смогут принять участие в фестивале «Таврида.Арт» в Крыму. Они познакомятся с особенностями культурно-творческой сферы и разными направлениями дизайна.

Занятия пройдут в академии творческих индустрий «Меганом». В рамках фестиваля с 15 по 21 октября проведут флагманскую программу «Меганомика. Современный муниципалитет».

Гости фестиваля узнают об азах архитектурного, эмоционального, светового и экологического дизайна, познакомятся со знаковыми практиками культурно-творческой среды, а также познакомятся с направлениями дизайна, упрощающими взаимодействие с жителями муниципалитетов.

Участникам предоставят бесплатное питание и проезд от Москвы до Крыма и обратно. Отправить заявку на участие можно на официальном сайте арт-кластера «Таврида.Арт».

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