Школьники из Химок посетили фестиваль школьных музеев

Экспонаты времен Великой Отечественной войны, представленные на фестивале школьных музеев, смогли подробнее рассмотреть учащиеся гимназии № 9 городского округа Химки. Они посетили музейно-выставочный комплекс «Артишок», в котором развернулась масштабная экспозиция.

Гостям выставки рассказали биографию героев Великой Отечественной войны из Химок. Помимо этого, для школьников провели интересную экскурсию, в рамках которой показали реконструкцию воинских сражений, проходивших в окрестностях Сходни. Больше всего ребятам запомнился раздел, посвященный партизанскому отряду имени Николая Гастелло.

Всего в зале представлены экспозиции из 19 школьных музеев и стенд с подробной историей городского округа.

Увидеть экспозиции своими глазами можно в выставочном комплексе «Артишок» до 5 декабря. Вход — свободный.

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