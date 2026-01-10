Жители Химок получили санаторные путевки электронным способом

Их распределили с помощью новой автоматизированной системы. Уведомление о выделенной путевке приходит в личный кабинет на «Госуслугах».

Начальник Химкинского управления социальной защиты населения Марина Табунова сообщила, что более 800 химчан уже оформили путевки в 2025 году с помощью новой системы. Основные места отдыха — Краснодарский край, Крым и центральные регионы России.

Автоматизированная система мгновенно учитывает очередь и медицинские показания каждого заявителя. Это делает путь от подачи заявки до отдыха в санатории короче и комфортнее. Подтверждение согласия на полученную путевку занимает всего несколько минут онлайн.

Чтобы получить путевку, нужно подать заявку через портал «Госуслуги» Московской области. Все вопросы, связанные с лечением, можно задать по телефону единой службы поддержки 122 (добавочный 6) или в Telegram-чате «Социалка. Химки».