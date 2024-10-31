Жители Химок получили 1,9 тысячи знаков ГТО в 2024 году

Химки заняли второе место в топ-3 округов Подмосковья по числу полученных знаков ГТО в 2024 году. За три квартала жители города получили 1,9 тысячи знаков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

С 2015 по сентябрь 2024 года Химки лидируют по количеству участников комплекса ГТО — нормативы выполнили 36,5 тысячи человек. Отмечается, что знак ГТО помогает абитуриентам получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Напомним, с 1 января 2025 года можно оформить налоговый вычет до 18 тысяч рублей за выполнение нормативов, освобождая до 2,3 тысячи рублей от НДФЛ при ставке 13%. В Подмосковье действует 68 центров тестирования, где каждый может сдать нормативы и получить знак. Адреса доступны на сайте ведомства.