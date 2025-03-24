Жители Химок почтили память жертв трагедии Хатыни

Цикл патриотических мероприятий, посвященных Дню памяти жертв Хатынской трагедии, провели в Химках. Так, в палисаднике школы № 8 имени Матвеева учащиеся представили тематическую постановку.

Присутствующие вспомнили события 1943 года в белорусской деревне Хатынь. Трагическую хронологию слушателям рассказали во время открытого урока истории.

«Мы просто обязаны помнить и говорить о таких трагедиях, передавать память о них подрастающему поколению. Это необходимо для того, чтобы они никогда больше не повторялись», — рассказала директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Встречи памяти стали частью общественной программы, которая реализуется под лозунгом «Успех V единстве поколений» и направлена на сохранение истории нашей страны.

«Это патриотическое движение направлено на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны, а также на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героях нашего времени», — подчеркнул заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.