Жители Химок почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Цикл мероприятий, посвященных Дню войск радиационной, химической и биологической защиты, провели в Химках. На памятный митинг жители округа собрались в сквере имени Марии Рубцовой.

Почтить память погибших в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции жители Химок собрались у памятника ликвидаторам, который торжественно открыли в 2022 году при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина. Присутствующие возложили цветы к монументу и вспомнили страшные дни в истории Советского Союза.

«Нам всем необходимо помнить о событиях, которые были в нашей стране. И, конечно же, не забывать героев, которые помогали ликвидировать последствия этой страшной аварии в Чернобыле», — отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Событие, посвященное Дню памяти, провели и в общеобразовательной школе № 14. Школьникам рассказали историю Чернобыльской катастрофы и продемонстрировали средства радиационной, химической и биологической защиты.

Напомним, в ликвидации аварии принимали участие 774 жителя Химок. Они очищали территорию атомной электростанции и строили саркофаг над разрушенным блоком, а также помогали пострадавшим в больницах.

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