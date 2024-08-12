Жители Химок почтили память летчика-космонавта Валерия Быковского

Встречу в честь 90-летия со дня рождения летчика-космонавта Валерия Быковского провели в Павловском Посаде. Участникам клуба «Активное долголетие» рассказали о жизни Героя СССР.

Пенсионеры из Химок посетили музей Валерия Быковского в Павловском Посаде и лично пообщались с сыном героя Сергеем. Валерий Быковский был единственным космонавтом, который вышел на орбиту на кораблях «Восток» или «Восход» три раза. Суммарно в невесомости он провел более 20 часов.

«Героизм и самоотверженность космонавтов служат примером для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Подобные мероприятия играют важную роль в патриотическом воспитании, напоминая о великих достижениях нашей страны и героях, которые прославили Россию на весь мир», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Химки — часть большой космической истории России. Здесь расположены ведущие предприятия, которые направлены на развитие научно-технического потенциала страны.

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