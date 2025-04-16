Жители Химок почтили память конструктора Сергея Мосина

Патриотическое мероприятие, приуроченное ко дню рождения известного русского конструктора Сергея Мосина, организовали в Химках. Встречу провели под лозунгом «Успех V единстве поколений».
Сергей Мосин — русский конструктор и организатор производства стрелкового оружия. Именно он создал знаменитую трехлинейную винтовку образца 1891 года. Участников встречи познакомили с биографией и разработками Сергея Ивановича.
«Такие мероприятия — это не только повод вспомнить о нашем герое, но и возможность напомнить подрастающему поколению о подвигах и достижениях предков», — прокомментировал муниципальный депутат Глеб Демченко.
Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы, которая уже более полугода реализуется в Химках под лозунгом «Успех V единстве поколений». Главная цель проекта — объединить представителей разных поколений вокруг общих ценностей: любви к своей Родине и сохранении ее истории и традиций.
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