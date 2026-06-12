Жители Химок почтили героев Выборгского прорыва

10 июня у обелиска «Отстоявшим Отчизну» в Химках состоялась торжественная церемония возложения цветов, приуроченная к годовщине начала Выборгской наступательной операции 1944 года. Участниками памятной встречи стали активные жители округа, волонтеры и почетные гости, а с приветственным словом к собравшимся обратились муниципальный депутат Ирина Спирина и лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Ирина Спирина отметила, что для каждого химчанина Вечный огонь — священное место, где время словно замирает. Сегодня собрались, чтобы отдать дань уважения тем, кто в июне 1944 года взламывал «неприступные» оборонительные рубежи на Карельском перешейке. Память о таких победах делает народ непобедимым, а задача — не просто хранить знания в архивах, а передавать их следующим поколениям.

Перед церемонией для участников провели краткий исторический лекторий. Гостям рассказали о подготовке «четвертого сталинского удара» — операции, начавшейся 10 июня 1944 года силами Ленинградского фронта, направленной на разгром финской армии и обеспечение безопасности Ленинграда с севера. Слушатели узнали о мужестве советских бойцов и таланте полководцев, благодаря которым за считанные дни была прорвана мощная многополосная оборона противника. После исторического экскурса участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.

Владислав Степушин подчеркнул, что сегодня, когда бойцы в зоне СВО защищают суверенитет Родины, преемственность поколений ощущается особенно остро. Современные герои — прямые наследники славы тех, кто освобождал Выборг и Карелию. В Химках реализуется программа «Успех V единстве поколений», объединяющая горожан вокруг любви к России и своему городу. Церемония стала частью масштабной патриотической работы. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что в округе регулярно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.