Жители Химок побывали на экскурсии в Центральном музее ФСБ России

Экскурсию в Центральный пограничный музей ФСБ России организовали ко Дню работника органов безопасности Российской Федерации. Химчанам рассказали о том, чем занимаются работники, и историю возникновения праздника.

Гостям также показали видеообращение муниципального депутата Юлии Ишковой.

«Друзья, сегодняшнюю экскурсию проводим в рамках масштабной общественной программы. Ее реализуют с начала июля под лозунгами „Успех в единстве поколений!“ и „Сохраняя прошлое — защищаем будущее!“» — отметила Юлия Ишкова.

Программа создана для того, чтобы увековечить память защитников и сплотить поколения.

«Для жителей нашего округа регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности: встречи с героями СВО, мастер-классы, лекции, кинопоказы и многое другое», — подчеркнул муниципальный депутат Владимир Суслов.

С начала июля в Химках провели более 600 мероприятий патриотической направленности. Об этом сообщил председатель Совета депутатов Александр Васильев. В мастер-классах и лекциях принимают участие жители городского округа, ветераны, общественники и муниципальные депутаты, в том числе Галина Болотова, Ольга Игнатьева и многие другие.