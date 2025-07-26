Жители Химок побывали на экскурсии в музее войск ПВО

В Химках благодаря патриотической программе «Успех V единстве поколений» проводят бесплатные мастер-классы, фестивали, кинолектории и другие мероприятия. В этот раз жители округа отравились на экскурсию в Музей войск противовоздушной обороны.

В экспозиции представили свыше 17 тысяч экспонатов: легендарные радары, ракетные комплексы, расчеты зениток, обмундирование, архивные документы и техника. Участникам мероприятия рассказали об истории развития отечественной противовоздушной обороны.

«Именно в нашей стране создали комплексы, способные перехватывать даже гиперзвуковые ракеты и объекты в ближнем космосе. За этим стоит не только развитие технологий, но и наследие тех, кто сражался за мирное небо в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнула депутат Галина Болотова.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова отметила, что любой желающий может присоединиться к мероприятиям проекта «Успех V единстве поколений». Чтобы принять участие в некоторых патриотических активностях, необходимо предварительно зарегистрироваться.

По словам лидера Движения общественной поддержки Ольги Игнатьевой, в Химках стараются делать все для того, чтобы жители могли весело, интересно и с пользой провести время.

«Поэтому формат активностей, которые сегодня организовывают для горожан, достаточно разнообразный», — пояснила она.