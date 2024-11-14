Жители Химок победили в областном конкурсе «Наш двор»

Жители комплекса «Маяк» стали участниками традиционного регионального фестиваля-конкурса «Наш двор». Химчане презентовали проект, в котором рассказали, как они делают жизнь соседей интереснее и активнее.

Команда из Химок стала настоящим примером дружных соседей: жители «Маяка» заработали наивысшую оценку жюри. Призом стал денежный сертификат на 160 тысяч рублей.

«Приятно ежегодно видеть жителей, которые небезразличны к судьбе своего двора. Именно они создают теплую атмосферу и занимаются их преобразованием в лучшую сторону. В этом году мы благоустроили более 620 придомовых территорий. Надеемся, что граждане будут ответственно относиться ко всем объектам и поддерживать их надлежащее состояние, чтобы каждый дворовый праздник приносил радость детям и взрослым», — поделился заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.

Фестиваль-конкурс провели в несколько этапов в Раменском округе. Пятерка сильнейших определилась уже после второго. Финалисты представили проекты, в которых рассказали об участии в жизни двора. Команды лично продемонстрировали примеры развлекательных дворовых мероприятий. Они исполнили танцевальные и музыкальные номера, а также поэтические выступления.

Отметим, конкурс «Наш двор» проводят с целью показать лучшие дворовые практики, которые способствуют объединению соседей и желанию участвовать в жизни своего двора.

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