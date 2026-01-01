Жители Химок отпраздновали Новый год на Театральном катке

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Встреча Нового 2025 года в Химках прошла в сказочной атмосфере на главной ледовой площадке города — Театральном катке. Жители собрались здесь, чтобы стать частью большого праздничного действа.

Пространство катка на несколько часов превратилось в эпицентр зимнего волшебства: сверкающая иллюминация, праздничная музыка, ароматы традиционных угощений и всеобщее веселье создали неповторимую атмосферу.

«Мы пришли сюда всей семьей. Чувствуется настоящая сказка: все улыбаются, смеются, катаются под музыку. Отличное начало года!» — рассказала жительница города Анна Кузнецова.

Праздничная программа организована в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье». В новогодние праздники для жителей и гостей города подготовлены разнообразные культурные и спортивные активности: выставки, зимние эстафеты, интерактивные программы и соревнования.