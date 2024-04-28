Жители Химок отметили Вербное воскресенье | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 16:53 Жители Химок отметили Вербное воскресенье Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Вербное воскресенье — один из древнейших народных праздников, который входит в список 12 важнейших событий православной церкви. Его отмечают в воскресенье, предшествующее Пасхе.

Этот праздник отмечается православными христианами, некоторыми восточными церквями древнего обряда, католиками и многими протестантами. Первые упоминания о празднике датируются IV веком, когда изображения этого священного события были найдены на саркофагах того времени. С конца VII до начала VIII века в богослужебных текстах римской церкви появились письменные свидетельства этого давнего обряда.

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С течением времени к празднованию добавилось множество традиций. Одной из ключевых является освящение веток вербы святой водой, которые верующие держат в руках вместе с зажженными свечами во время молитв. Важно, чтобы верба была живой, а не искусственной. Освященные ветви обычно размещают дома возле икон.

В утро праздника принято легко ударять членов семьи вербными ветвями, особенно это касается детей, произнося при этом: «Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба». Считается, что это способствует укреплению здоровья и приносит счастье на весь год.

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