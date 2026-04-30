Жители Химок определят приоритеты благоустройства голосованием

В Химках продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которые войдут в обновленную Народную программу «Единой России». Окончательное решение о том, какие территории получат развитие в первую очередь, принимают сами горожане.

В этом году химчанам предложили выбрать из шести локаций. Среди них скверы «Олимп» в Новогорске, «Дубовая роща» в Левобережном, «Минутка» в Новых Химках, а также общественные пространства в населенных пунктах Лунево и Подрезково.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул важность участия каждого жителя.

«Народная программа строится на запросах жителей, и голосование за объекты благоустройства — один из самых наглядных примеров такого подхода. Призываю всех химчан найти несколько минут и принять участие. Вместе мы сделаем округ еще более комфортным и современным», — заявил Томашов.

На специальных площадках жителям помогают волонтеры. Они разъясняют суть проектов и дают советы по процедуре голосования.

«Мы ежегодно участвуем в этой акции и видим, насколько она важна для жителей. Благодаря голосованию появляются новые благоустроенные пространства, где приятно гулять, отдыхать и проводить время с семьей. Приглашаем всех химчан присоединиться и сделать свой выбор», — отметил один из добровольцев Павел Тугушев.

Отдать голос могут все граждане старше 14 лет. Онлайн-голосование на портале Госуслуг завершится 12 июня. Именно этот выбор определит будущий облик округа.

Создание удобной городской среды остается приоритетом Народной программы. За последние пять лет в Московской области обновили около 160 пространств: 100 парков и лесопарков, 30 набережных, 50 скверов и 14 стел. Еще 70 объектов запланированы к благоустройству в 2026 году.



