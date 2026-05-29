Жители Химок определят кандидатов на выборы до 31 мая

В Химках проходит предварительное электронное голосование партии «Единая Россия». Жители округа старше 18 лет могут выбрать кандидатов, которые будут представлять партию на сентябрьских выборах в Государственную думу, Московскую областную думу и совет депутатов.

В голосовании участвуют 150 кандидатов от Химок. Среди них — представители промышленности, бизнеса, здравоохранения, образования, общественных организаций, а также военнослужащие и ветераны.

«Важно не только предлагать инициативы, но и личным примером показывать вовлеченность в развитие округа. Именно жители определяют, кто в дальнейшем будет представлять их интересы и работать над тем, чтобы Химки становились современнее, удобнее и комфортнее для жизни», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Жители округа активно участвуют в голосовании и отмечают удобство электронного формата. «Я решила принять участие в предварительном голосовании, потому что считаю важным не оставаться в стороне и участвовать в развитии нашего города. Такие решения напрямую влияют на будущее Химок и качество жизни жителей», — поделилась Елизавета Васенькина.

Проголосовать можно на сайте PG.ER.RU с подтверждением через портал «Госуслуги». За прозрачностью процедуры следит организационный комитет с участием представителей общественности, экспертного сообщества и средств массовой информации.