Жители Химок определят депутатов на выборах в сентябре

В сентябре жители Химок выберут депутатов муниципального, регионального и федерального уровня. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября.

По всей стране «Единая Россия» провела предварительное голосование. В Подмосковье в нем приняли участие более 635 тысяч человек — это один из самых высоких показателей в стране. Всего по России свои голоса отдали свыше 10 миллионов избирателей.

По итогам предварительного голосования «Единой России» победителем в Дмитровском округе № 119 стал действующий депутат Государственной думы Денис Кравченко. В Химках он известен тесным сотрудничеством с промышленными и градообразующими предприятиями, работой с общественными и молодежными организациями.

«Денис Борисович неоднократно посещал предприятия нашего города, в том числе и нашу транспортную компанию. Мы обсуждаем с ним планы по развитию нашей компании, трудности, с которыми сталкиваемся. Безусловно, это человек вовлеченный, вникающий в детали и процессы», — отметил генеральный директор логистической компании Денис Беляев.

«С Денисом Борисовичем мы неоднократно встречались на круглых столах, участвовали с ним в акциях „Город перемен“. Хочу отметить, что он всегда внимательно относился к предложениям жителей», — рассказал активист «Молодой гвардии Единой России» Григорий Сушенцов.

За время работы в Госдуме Денис Кравченко стал автором более 100 законодательных инициатив и участвовал в сопровождении более 200 законопроектов. Значительная часть его деятельности связана с поддержкой промышленности, предпринимательства и экономического развития.

«Я стараюсь делать свою работу так, чтобы мне как минимум не было за нее стыдно, чтобы изменения в законодательстве и решения на местах давали импульс к развитию нашей страны и нашего Подмосковья», — подчеркнул парламентарий.

Предварительное голосование позволило жителям напрямую определить кандидатов, которые представят партию на выборах разных уровней. По итогам определены 129 победителей, многие из них впервые участвуют в политической деятельности. По предложению победителей список «Единой России» на выборах в Московской области возглавит губернатор Андрей Воробьев.