Жители Химок обсудили с властями вопросы социальной поддержки | 360°

19 мая 2024, 18:31
Жители Химок обсудили с властями вопросы социальной поддержки
В Химках состоялся прием граждан по вопросам социальной поддержки населения. Консультации провели представители Управления социального развития округа.
Они дали разъяснения по вопросам поддержки семей участников СВО и оказания социальной помощи вынужденным переселенцам.
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«В Химках регулярно проходят личные приемы граждан с депутатами и представителями профильных служб муниципалитета. Благодаря таким встречам некоторые вопросы удается решить на месте, остальные — детально прорабатываются и направляются в профильные ведомства», — подчеркнула лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова.
Начальник Окружного управления социального развития городских округов Долгопрудный, Лобня и Химки Марина Табунова помогла жителям оформить заявления на получение субсидий. Она также предоставила разъяснения по мерам поддержки семей участников спецоперации и улучшению жилищных условий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
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