Встреча жителей микрорайона Клязьма-Старбеево с администрацией пройдет 18 июля

Свыше полутора тысяч жителей Химок обратились к специалистам профильных ведомств в этом году. Вопросы по ЖКХ, благоустройству и транспорту волнуют участников встреч больше всего. Следующий прием запланирован в микрорайоне Клязьма-Старбеево 18 июля.

Выездная администрация — это формат работы, при котором сотрудники ведомств проводят приемы граждан в микрорайонах округа. Жители Химок могут обратиться к администрации с волнующими вопросами, не выезжая в центр.

«Следующую выездную администрацию проведут в микрорайоне Клязьма-Старбеево 18 июля. Встреча с жителями пройдёт в школе № 30. На этой территории мы проводим выездную администрацию впервые, есть большой запрос от горожан», — отметил заместитель главы городского округа Химки Андрей Зайцев.

Муниципальный центр управления регионом регулярно анализирует послания жителей округа. Система ежедневно выводит в определенный рейтинг самые запрашиваемые вопросы. Заместители главы Химок контролируют исполнение обращений на закрепленных за ними территориях.

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