Жители Химок направили 876 предложений в народную программу «Единой России»

В Химках продолжается сбор инициатив в новую Народную программу «Единой России» — документ, который определит развитие округа, Подмосковья и всей страны на ближайшие пять лет. Жители Химок уже направили 876 предложений, всего от Московской области поступило около 12 тысяч инициатив.

В сентябре пройдут выборы в Государственную думу, Московскую областную думу и муниципальный совет. Партия «Единая Россия» идет на них с программой, которую формируют сами жители. Это предложения по развитию социальной сферы, благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, здравоохранению, образованию и другим направлениям.

«Подмосковье — один из самых активных регионов. Уже собрано порядка 12 тысяч предложений, и это наш общий план развития области на ближайшие пять лет. Мы продолжаем принимать инициативы. Если у жителей есть идеи, как сделать жизнь в Химках и во всем регионе лучше, важно обязательно о них говорить — мнение каждого имеет значение», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

В Химках активно реализуются проекты Народной программы: идет капитальный ремонт хирургического корпуса Химкинской клинической больницы, обновлен Химкинский роддом, продолжается ремонт гимназии № 23 в Сходне и других социальных объектов.

За пять лет в регионе капитально отремонтировали около 500 школ и детских садов, построили более 300 образовательных учреждений, открыли свыше 500 инженерных центров. Введено более 60 новых медицинских объектов, в больницы и поликлиники пришли около 57 тысяч медицинских специалистов.

На 2026 год в Подмосковье запланированы строительство около 50 и капитальный ремонт более 90 образовательных учреждений, обновление 28 больниц и поликлиник, благоустройство общественных пространств и создание тысяч новых рабочих мест.

«Для нас важно услышать каждого жителя. Все предложения, инициативы и обращения мы собираем и включаем в Народную программу. Именно так формируется план развития Химок на ближайшие годы, с учетом того, что действительно волнует людей», — отметила руководитель общественной приемной Юлия Захаренкова.

«Я внесла наказ провести капремонт дома на улице Бабакина, заменить детскую площадку во дворе дома, а также организовать пешеходный переход от жилого комплекса „Велтон Парк“ к Новосходненскому кладбищу. Хочу, чтобы наши Химки процветали, и надеюсь, что меня услышат», — добавила химчанка Елена Пекина.