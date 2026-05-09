Жители городского округа Домодедово вместе посмотрели парад Победы

Фото: Эдуард Стратонов

Сегодня в парке «Елочки» городского округа Домодедово царила праздничная атмосфера. На трибунах собралось множество жителей, чтобы вместе посмотреть прямую трансляцию Парада Победы с Красной площади. Семьи с детьми и представители старшего поколения с уважением и гордостью следили за прохождением расчетов военнослужащих и авиации над Москвой.

Организаторы мероприятия позаботились о комфортной прямой трансляции парада на большом экране. Зрители снимали происходящее на телефоны и подпевали знакомым военным песням.

Сотрудники полиции обеспечивали порядок и безопасность на территории парка в течение всего дня.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте