Жители городского округа Домодедово вместе посмотрели парад Победы

Сегодня в парке «Елочки» городского округа Домодедово царила праздничная атмосфера. На трибунах собралось множество жителей, чтобы вместе посмотреть прямую трансляцию Парада Победы с Красной площади. Семьи с детьми и представители старшего поколения с уважением и гордостью следили за прохождением расчетов военнослужащих и авиации над Москвой.