Жители Фрязина выбрали территорию для благоустройства

Жители наукограда сделали свой выбор в пользу благоустройства сквера Технопарк в рамках всероссийского голосования за объекты, которые будут обновлены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Эта инициатива, реализуемая в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», позволяет жителям напрямую влиять на формирование облика и функциональности городской среды.

За благоустройство сквера проголосовали 4,5 тысячи жителей округа. Голосование проходило в период с 21 апреля по 12 июня и стало этапом в процессе определения приоритетов благоустройства на 2026 год. В рамках голосования жителям было предложено выбрать между двумя объектами: сквером Технопарк и Липовой аллеей. Липовая аллея также получила поддержку жителей, набрав 1,1 тысячи голосов, однако сквер Технопарк оказался более востребованным и получил наибольшее количество голосов.

Благоустройство сквера начнется в 2026 году. Проект направлен на создание современных и комфортных общественных пространств, отвечающих потребностям жителей и способствующих повышению качества жизни.