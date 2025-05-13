Жители Фрязина встретятся с главным врачом больницы

Жители округа приглашаются на открытую встречу с главным врачом Щелковской больницы Николаем Красиковым. Она станет площадкой для прямого диалога между руководством медицинского учреждения и населением.

В рамках мероприятия жители смогут задать Николаю Красикову интересующие их вопросы, высказать свои предложения, а также обсудить пути улучшения работы медицинских учреждений. В центре внимания будут такие темы, как доступность медицинской помощи, качество обслуживания пациентов, организация работы поликлиник и стационаров, а также другие актуальные вопросы, касающиеся сферы здравоохранения во Фрязине.

Эта встреча предоставит возможность напрямую обратиться к главному врачу, озвучить свои проблемы и получить ответы из первых уст. Встреча с Николаем Красиковым состоится 22 мая в 16:00 по адресу: улица Московская, дом № 7, корпус № 1.