Жители Фрязина смогут проверить свое здоровье в поликлинике имени Гольца в субботу

Жители Фрязина получат возможность позаботиться о своем здоровье в выходной день. 14 февраля в поликлинике имени Гольца состоится масштабный «День здоровья», который позволит всем желающим пройти комплексное медицинское обследование, сдать анализы и получить консультации специалистов.

Особое внимание в этот день будет уделено профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Главным событием субботнего дня станет акция «День здорового сердца», направленная на своевременное выявление и профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы. Пациенты, предварительно зарегистрировавшиеся для участия в акции, смогут пройти целый комплекс диагностических процедур: УЗИ сердца, электрокардиография, консультация кардиолога и анализ крови на холестерин.

Для жителей, не успевших зарегистрироваться на акцию «День здорового сердца», будет организован стандартный профилактический осмотр. Он соответствует первому этапу диспансеризации и включает в себя: прием врача-терапевта, измерение антропометрических показателей, измерение внутриглазного давления, лабораторные и инструментальные исследования.

«День здоровья» будет проходить в субботу, 14 февраля, с 08:00 до 14:00 по адресу: улица Московская, дом № 7, корпус 1.