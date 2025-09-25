Жители Фрязина сдадут вторсырье на переработку

Жителей и гостей округа приглашают принять участие в первой осенней акции по раздельному сбору отходов, которая состоится в субботу, 27 сентября. Мероприятие пройдет на площади перед Дворцом культуры «Исток» и направлено на популяризацию экологически ответственного образа жизни и формирование культуры переработки вторсырья.

В рамках акции все желающие смогут сдать подготовленные к переработке отходы, при условии, что материал будет чистым, сухим и заранее отсортированным. Организаторы обращают особое внимание на требования к принимаемым материалам, чтобы обеспечить их дальнейшую переработку и минимизировать количество брака. Принимается только прозрачный и чистый пластик. Полистирол разделяют на три типа: прозрачный, цветной и плотный, и принимается только прозрачный. Металлические отходы сортируются по четырем категориям: алюминиевые банки, консервные банки, прочий металлолом и фольга.

Акция пройдет с 11:00 до 13:00 по адресу: улица Комсомольская, дом 17.