Жители Фрязина сдадут нормы ГТО 14 марта

В эту субботу, 14 марта, Фрязинский лесопарк превратится в площадку для масштабного спортивного события — здесь все желающие смогут проверить свои силы и сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни и активного отдыха среди жителей всех возрастов.

В 10:30 — начало регистрации участников. Всем, кто придет проверить свои силы, будет присвоен уникальный номер, необходимый для дальнейшей идентификации на официальном сайте ВФСК ГТО. После регистрации участники будут распределены по возрастным группам.

«Старт соревнований намечен на 11:00. К участию приглашаются все, кто ценит активный отдых и стремится к спортивным достижениям. Тестирование проводится по всем возрастным ступеням комплекса ГТО, начиная с самой юной — шесть лет и заканчивая самой старшей — 70 лет и старше. Это отличная возможность для семейного досуга, где каждый член семьи сможет проверить свои силы», — отметили организаторы.

Программа тестирования включает несколько видов испытаний, традиционных для комплекса ГТО: лыжная гонка, силовые упражнения и гибкость.

Все участники, успешно выполнившие нормативы, получат заслуженные награды. Призеров и победителей в своих возрастных категориях ждут грамоты и медали от Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации округа.