Жители Фрязина проверили здоровье в поликлинике имени Гольца

В поликлинике имени Гольца во Фрязине прошла акция «День здорового сердца», а также расширенный прием для прохождения первого этапа диспансеризации. Для посетителей это была возможность пройти комплексное обследование всего за одно посещение.

Основное внимание в этот день уделили профилактике и раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенты, которые прошли предварительную регистрацию, смогли получить углубленную консультацию: сделать УЗИ сердца, пройти электрокардиографию, сдать анализ крови, а также получить заключение и рекомендации опытного врача-кардиолога.

Поликлиника также была открыта для всех желающих пройти первый этап диспансеризации в порядке живой очереди. Программа включала прием терапевта и антропометрию, контроль артериального и внутриглазного давления, общий анализ крови, флюорографию, а также узкие обследования для женщин.