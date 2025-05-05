Жители Фрязина проголосуют за объекты благоустройства

В округе проходит голосование, определяющее судьбу двух общественных пространств, претендующих на участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году. Инициатива, реализуемая в рамках программы по улучшению качества жизни в Московской области, предоставляет жителям возможность напрямую влиять на облик округа.

Жители Фрязина, достигшие 14-летнего возраста, могут отдать свой голос за один из двух скверов, нуждающихся в модернизации: сквер Технопарк на Заводском проезде и липовая аллея на улице Ленина.

Победа в голосовании одного из этих общественных пространств позволит провести комплексные работы по улучшению инфраструктуры. В рамках проекта планируется замена устаревшего дорожного покрытия, установка современных архитектурных форм и систем освещения, а также проведение масштабного озеленения территории. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать можно по ссылке.