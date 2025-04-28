Жители Фрязина присоединились к всероссийскому субботнику

В округе прошел всероссийский субботник, объединивший жителей в стремлении сделать Фрязино еще чище и уютнее. Под звуки музыки сотрудники предприятий, представители администрации и неравнодушные жители вышли на улицы, чтобы навести порядок на центральных магистралях, вокруг памятников, вдоль железнодорожных путей и станции «Фрязино-Пассажирская», а также на берегах Технических прудов и в пляжной зоне Большого озера.

Жители собирали мусор, подметали тротуары, приводили в порядок газоны и общественные пространства. Пенсионерка Мария Токарева поделилась своими воспоминаниями и рассказала, что изначально это начиналось, как Ленинский субботник.

«Всегда этот день был праздником — на предприятиях, в школах. Люди готовились к этому. И столько вкладывали радости в этот труд. И такие эмоции народ после субботника захлестывали, что могли и петь, и танцевать потом. В принципе, это праздник труда. Приходили семьями, детей приводили, копали и сажали деревья», — добавила Мария Токарева.

Чтобы поддержать участников субботника и создать атмосферу тепла и уюта, на площадках, где проходила уборка, работали чайные станции. Всех желающих угощали горячим чаем.