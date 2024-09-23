Жители Фрязина посадили ели на экологической акции «День в лесу»

На экологической акции «День в лесу» жители городского округа Фрязино посадили саженцы елей. Мероприятие федерального масштаба проходит на более чем 370 муниципальных территориях.

В рамках VI федеральной акции «Сохраним лес» во Фрязино провели экологическую акцию «День в лесу». Две недели мероприятие проходит по всей Московской области.

На посадку елей собрались неравнодушные жители, волонтеры, активисты «Молодой Гвардии», депутаты и сотрудники местной администрации. Все вместе они приехали во Фрязинский лесопарк.

«Искренне благодарю каждого участника за ваше внимательное и бережное отношение к природе! Пусть молодые деревья, посаженные сегодня, сделают наш любимый парк еще более живописным, радуя всех посетителей своим великолепием и свежестью», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

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